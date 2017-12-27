Утеряна связь с первым ангольским спутником, запущенным с Байконура

Геостанционный спутник «Ангосат», запущенный накануне с космодрома Байконур, не выходит на связь.

По данным агентства «Интерфакс», после отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник поддерживал связь, но затем телеметрическая информацию поступать перестала. Причиной этого мог стать отказ передатчика или неисправность аккумуляторных батарей.

Запуск ракеты-носителя с первым ангольским спутников состоялся накануне в 22.00 по московскому времени.

#Ангосат: видео пуска ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат» 26 декабря 2017 года в 22:00 мск. pic.twitter.com/8M8a6M0vN6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2017

Космический аппарат изготовили в РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.