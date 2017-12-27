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14:09   27 Декабря 2017
Россия
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Утеряна связь с первым ангольским спутником, запущенным с Байконура

Утеряна связь с первым ангольским спутником, запущенным с Байконура

Геостанционный спутник «Ангосат», запущенный накануне с космодрома Байконур, не выходит на связь.

По данным агентства «Интерфакс», после отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник поддерживал связь, но затем телеметрическая информацию поступать перестала. Причиной этого мог стать отказ передатчика или неисправность аккумуляторных батарей. 

Запуск ракеты-носителя с первым ангольским спутников состоялся накануне в 22.00 по московскому времени. 

  

Космический аппарат изготовили в РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #байконур #общество #роскосмос #спутник
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