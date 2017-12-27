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14:23   27 Декабря 2017
Россия
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Специалисты рассчитывают восстановить связь с ангольским спутником за 11 часов

Специалисты рассчитывают восстановить связь с ангольским спутником за 11 часов

Специалисты рассчитывают восстановить потерянную связь с первым ангольским спутником «Ангосат» в течение 11 часов.

Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в космической отрасли. Ранее агентство также сообщило о том, что первый ангольский спутник «Ангосат», с которого перестала поступать телеметрия, вероятнее всего, признают неработоспособным.

«Ангосат» был выведен на орбиту ракетой «Зенит», стартовавшей с космодрома Байконур накануне. После восьми минут штатного полета произошло отделение от ракеты разгонного блока «Фрегат», который вывел спутник на расчетную орбиту рано утром в среду.

Роскосмос не комментирует сообщения о потере связи со спутником.

Автор: Алла Ларионова
#россия #спутник #ангосат
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