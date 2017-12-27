Специалисты рассчитывают восстановить связь с ангольским спутником за 11 часов
Специалисты рассчитывают восстановить потерянную связь с первым ангольским спутником «Ангосат» в течение 11 часов.
Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в космической отрасли. Ранее агентство также сообщило о том, что первый ангольский спутник «Ангосат», с которого перестала поступать телеметрия, вероятнее всего, признают неработоспособным.
«Ангосат» был выведен на орбиту ракетой «Зенит», стартовавшей с космодрома Байконур накануне. После восьми минут штатного полета произошло отделение от ракеты разгонного блока «Фрегат», который вывел спутник на расчетную орбиту рано утром в среду.
Роскосмос не комментирует сообщения о потере связи со спутником.