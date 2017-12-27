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14:00   27 Декабря 2017
Россия
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Путин заявил о новом качестве экономических отношений между РФ и Казахстаном

Путин заявил о новом качестве экономических отношений между РФ и Казахстаном

Россия и Казахстан перешли на качественно новый уровень экономических отношений.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Российский лидер отметил, что обсуждается сотрудничество двух стран в сфере цифровой экономики, высокотехнологичных отраслях, в космосе. Путин назвал очень успешными торговые отношения двух государств  - за первые десять месяцев 2017 года рост товарооборота превысил 34%, объем инвестиций в экономику Казахстана составил более 10 миллиардов долларов. 

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предложение провести в Астане форум экспертов по развитию цифровых технологий. Также президент России подчеркнул, что Казахстан остается ключевым экономическим и стратегическим партнером РФ в сфере безопасности и обороноспособности. 

  

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #политика #казахстан #нурсултан назарбаев
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