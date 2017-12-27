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14:00   27 Декабря 2017
Россия
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В МИД прокомментировали реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

В МИД прокомментировали реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин ответил на реакцию Брюсселя на отказ активисту Алексею Навальному в регистрации на выборах президента РФ.

Он заявил, что такая реакция является необоснованной, сообщает РИА «Новости». Келин отметил, что в своем заявлении представители Европейского союза ссылаются на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, тогда как в феврале текущего года суд подтвердил пятилетний условный срок Алексею Навальному о растрате. Это выборочное прочтение ситуации со стороны Евросоюза, что говорит о необоснованности такой реакции, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе прокомментировали отказ российского Центризбиркома допустить Навального к выборам, усомнившись в «политическом плюрализме» в Российской Федерации.

Автор: Ольга Шпакова
#ес #политика #навальный #мид рф
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