В МИД прокомментировали реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин ответил на реакцию Брюсселя на отказ активисту Алексею Навальному в регистрации на выборах президента РФ.

Он заявил, что такая реакция является необоснованной, сообщает РИА «Новости». Келин отметил, что в своем заявлении представители Европейского союза ссылаются на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, тогда как в феврале текущего года суд подтвердил пятилетний условный срок Алексею Навальному о растрате. Это выборочное прочтение ситуации со стороны Евросоюза, что говорит о необоснованности такой реакции, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе прокомментировали отказ российского Центризбиркома допустить Навального к выборам, усомнившись в «политическом плюрализме» в Российской Федерации.