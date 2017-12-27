Путин прибыл в ЦИК и подал заявление для участия в выборах президента РФ

Владимир Путин прибыл в ЦИК подавать документы для участия в президентских выборах. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Владимир Путин приехал в ЦИК: Подать документы для участия в президентских выборах pic.twitter.com/cJ2aYLRWES — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 декабря 2017 г.

Владимир Владимирович в начале декабря этого года заявил о намерении в четвертый раз участвовать в выборах президента. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Если Путин победит в выборах в марте 2018 года, он будет руководить страной до 2024 года.