США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

Россия и Америка сокращают полеты разведывательной авиации.

В качестве ответной меры на запрет полетов российских самолетов-наблюдателей над территорией США по Договору об открытом небе, Россия ограничит полеты американской авиацией над своей территорией. Об этом 27 декабря сообщил журналистам глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко. По словам дипломата, новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года.

Ранее военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что Москва планирует сократить число доступных для американцев аэродромов, так как США намерены закрыть воздушное пространство над Аляской и Гавайями. Издание The Wall Street Journal связало решение Вашингтона с ограничением дальности полетов натовской авиации над Калининградской областью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце сентября объяснила, что самолеты Альянса мешали работе аэродрома «Храброво».

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказал, что Договор об открытом небе не утратил своего значения в связи с развитием средств космической разведки.

«Когда его принимали, то понимали возможности космического наблюдения и наблюдения с борта самолета, который имеет специальное оборудование. – объясняет эксперт. – Договор предполагал полеты по определенным маршрутам, чтобы исключить возможность подготовки к войне. Чтобы стороны больше доверяли друг другу. Сейчас между НАТО и Россией существует определенная напряженность и США препятствуют этому договору».

Условия договора предполагали, что в российском воздушном пространстве будет работать только один самолет-разведчик - Boeing-135. Наблюдать за американцами на их территории Москва решила с помощью самолета Ту-214ОН. По словам Леонкова, машину разрабатывали специально под эти задачи.

«Самолеты готовили специально под договор и даже утверждали установленную на них аппаратуру», – отмечает эксперт.

Собеседник агентства полагает, что ограничения на полеты авиации НАТО над Калининградской областью стали темой для спекуляций в западных СМИ. Западная пресса писала о нарушенных Москвой условиях по Договору об открытом небе. С аналогичным заявлением выступал в конце сентября и Госдеп США. Российская сторона же была вынуждена ввести определенные ограничения после того, как помимо Boeing-135 Альянс стал следить за регионом с других самолетов-разведчиков, не подпадающих под условия договора.