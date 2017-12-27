В полиции Москвы рассказали о спецоперации на фабрике «Меньшевик»

Глава пресс-службы полиции Москвы Юрий Титов подтвердил, что на фабрике «Меньшевик» проходит спецоперация по задержанию стрелка, погиб один человек.

Представитель полиции подчеркнул, что новости о якобы находящихся в здании заложниках, не соответствуют действительности. Титов не смог дать точную информацию по числу раненых. Пока подтверждена только гибель одного человека, сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня» с места событий.

«В настоящее время сотрудниками полиции, Росгвардии и спецслужбами проводятся мероприятия по задержанию мужчины, который около девяти утра в здании фабрики произвёл выстрелы в своего оппонента в ходе спора хозяйствующих субъектов, в результате чего от полученных ранений мужчина скончался. Злоумышленник сейчас находится на территории. Полицией и Росгвардией проводятся мероприятия по его задержанию. Территория объекта, вы видите, очень большая, поэтому сейчас проводится зачистка территории, по результатам которой мы его обнаружим и задержим», — сказал Титов.

Представитель полиции пока не смог подтвердить личность погибшего. Ранее сообщалось, что это сотрудник ЧОП. Также пока нет официально подтвержденных данных о том, что стрельбу открыл экс-директор предприятия Илья Аверьянов. Ранее он сам рассказал СМИ о том, что вынудило его пойти на такой шаг.

СК РФ завел уголовное дело по факту происшествия на фабрике.