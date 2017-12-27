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13:36   27 Декабря 2017
Россия
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В сети появились фотографии штурма фабрики «Меньшевик» в Москве

В сети появились фотографии штурма фабрики «Меньшевик» в Москве

Бойцы специального отряда особого реагирования штурмуют фабрику «Меньшевик».

Телеканал «360» публикует кадры, сделанные внутри здания. На территории предприятия бойцы ищут бывшего собственника фабрики, который ранее утром вступил в конфликт с действующим руководством предприятия, после чего открыл стрельбу. Он смертельно ранил охранника, еще трое человек получили ранения. Вооруженный оказал сопротивление при задержании и скрылся. В МВД опровергли сведения СМИ о том, что на фабрике произошел захват заложников. К месту инцидента прибыли следователи и криминалисты.

По факту стрельбы Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело.

 

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #стрельба #фото #штурм #фабрика #меньшевик
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