В сети появились фотографии штурма фабрики «Меньшевик» в Москве

Бойцы специального отряда особого реагирования штурмуют фабрику «Меньшевик».

Телеканал «360» публикует кадры, сделанные внутри здания. На территории предприятия бойцы ищут бывшего собственника фабрики, который ранее утром вступил в конфликт с действующим руководством предприятия, после чего открыл стрельбу. Он смертельно ранил охранника, еще трое человек получили ранения. Вооруженный оказал сопротивление при задержании и скрылся. В МВД опровергли сведения СМИ о том, что на фабрике произошел захват заложников. К месту инцидента прибыли следователи и криминалисты.

По факту стрельбы Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело.