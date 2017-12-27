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13:25   27 Декабря 2017
Россия
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ЦИК ответил Навальному про сведения о доходах Памфиловой

ЦИК ответил Навальному про сведения о доходах Памфиловой

Пресс-служба Центрального избирательного комитета РФ ответила блогеру Алексею Навальному о доходах главы ЦИК Эллы Памфиловой, который неправильно интерпретировал их в своей публикации.

В сообщении ЦИК отмечается, что в декларации Памфиловой за минувший год был указан доход на сумму 30 миллионов 657 тысяч 503,95 рублей. По данным ведомства, зарплата Памфиловой составляет 5 миллионов 704 тысяч 390,55 рублей. Остальные деньги, указанные в документе, глава ЦИК получила от продажи дома и земельного участка, которые не имеют отношения к зарплате, средства являются разовым доходом.

Также в ведомстве уточнили, что Элла Памфилова возглавляла профсоюзную организацию менее трех лет, а до этого трудилась мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом. Отмечается, что личные комментарии блогера Алексея Навального воспринимаются как мелкая месть, которая недостойна для политика и мужчины.

Автор: Олег Королев
#россия #политика #цик #навальный #памфилова
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