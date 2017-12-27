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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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15:39   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ

Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ

В этом убежден первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко объяснил телевидению «Громадське», в чем выгода покупки газа у «Газпрома».

«Если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе и соответственно не платим за транспорт, - сказал Витренко. Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже».

Российский газ для Украины, или Как Киев решил отбросить политику ради выгоды

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских рад, что на Украине политика стала уступать место экономике. 

«Предыдущие несколько лет, все решения по газу были политизированными, - рассказал депутат в комментарии ИА «Политика сегодня». - И газ и уголь Украиной закупались принципиально в других странах, главное чтобы не в России. Пусть и намного дороже. Наконец-то рыночные механизмы начинают работать и бизнесмены понимают, что выгоднее покупать дешевле, чем везти откуда-то издалека и переплачивать за это».

Российский газ не только дешевле, но и надежней. Его поставки - прямые и предусматривают всего одно пересечение границы.   

«Нафтогаз» и «Газпром» все больше будут уходить от политики и переходить на рыночную модель отношений», - прогнозирует Ананских.  

Автор: Зиновий Бедакин
#россия #газ #нафтогаз #газпром #сотрудничество
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