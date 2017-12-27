МИД Белоруссии: Освобожденные в Ливии медики вылетели в Москву

МИД Белоруссии подтвердил освобождение в Ливии двух белорусских медиков.

По словам пресс-секретаря ведомства Дмитрия Мирончика, граждане Белоруссии Инна Бабуш и Сергей Здота вылетели из Ливии в Москву, откуда поедут в Минск.

Ранее, как сообщало ИА «Политика Сегодня», об освобождении медиков в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадырова. Он отметил, что белорусов удалось освободить благодаря усилиям главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощнику главы Чеченской Республики Льву Деньгову, советника Кадырова, депутата ГД РФ Адама Делимханова, сотрудникам МИД РФ.

Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре 2017 года у них закончился контракт с одним из медицинских учреждений. Их задержали неизвестные вооруженные лица в ливийском городе Зинтан. У медиков отобрали документы, поэтому пройти через блокпосты они не могли.