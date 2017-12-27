Врачи решили ввести Олега Табакова в состояние искусственной комы

Источник «РЕН ТВ» сообщает, что артиста Олега Табакова решено ввести в искусственную кому, это произошло утром в среду, 27 декабря.

По словам медиков, решение было принято из-за состояния артиста. Врачи говорят, что решение является необходимой мерой, так как состояние Табакова не улучшалось, поэтому было решено снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов и ввести его в состояние искусственной комы или медикаментозной седации.

В конце ноября Олега Табакова экстренно госпитализировали в реанимацию, затем ему сделали операцию. После оперативного вмешательства актера подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но через неделю он поправился. Родственники Табакова не дают комментариев прессе о состоянии его здоровья.