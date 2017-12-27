ВСУ VS. ЛДНР: израильский военный эксперт посоветовал Киеву не двигать свою армию в Донбассе

В противном случае это станет последним действием «украинских товарищей» на Украине, считает израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кемди.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» у Кемди поинтересовались, что произойдет, если ВСУ осуществят в Донбассе «югославский сценарий». Эксперт в ответ на это заметил, что Украина - не Югославия: аналогичных событий ожидать не стоит.

Кемди сомневается, что ВСУ рискнут двинуть свою армия на ополченцев. В противном случае их разгромят. Украинские военные не сравнятся по силе с ополченцами самопровозглашенных республик, считает гость Соловьева.

«Те два корпуса, которые стоят в Донбассе, более боеспособны, чем украинская так называемая армия», — заверяет эксперт.

Одновременно с этим не советуют украинской армии приступать к активным военным действиям и военные эксперты Украины и Европы, подчеркивает Кемди. В ЕС советуют поддерживать напряжение, но не больше. Дело в том, что европейцы, как и американцы, боятся войны на Украине, убежден израильтянин.

«Потому что, когда начинаются военные действия, ты не знаешь, как они закончатся», — объяснил он.

Однако эксперт не исключает, что ситуацию в Донбассе могут обострить провокации со стороны многочисленных украинских националистических группировок и бандформирований.