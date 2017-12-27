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13:10   27 Декабря 2017
Россия
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Полиция штурмует фабрику «Меньшевик», где произошла стрельба

Полиция штурмует фабрику «Меньшевик», где произошла стрельба

Полицейские проводят так называемую «зачистку» здания.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова. Сообщается, что звуков стрельбы на территории здания не слышно.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор фабрики поспорил с нынешним владельцем предприятия и устроил в здании стрельбу. В результате его действий погиб охранник фабрики, были ранены несколько человек. Подозреваемый при задержании оказывает сопротивление. МВД опровергло информацию о том, что в здании произошел захват заложников. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

 

Автор: Ольга Шпакова
#москва #ск рф #стрельба #полиция #фабрика #меньшевик
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