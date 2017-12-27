Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января

Шарль Мишель посетит РФ в период с 29 по 31 января.

В ходе его рабочей поездки у него состоятся встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Об этом проинформировал официальный представитель Мишеля Фредерик Кодерлье, пишет РИА Новости.

В начале декабря представитель канцелярии премьера Бельгии Баренд Лейтс рассказал. что первый визит Мишеля в Россию запланирован на 29 января следующего года. Целью поездки является открытый диалог с властями РФ по ряду двусторонних вопросов.

Премьер-министр Бельгии возглавляет правительство королевства с октября 2014 года.