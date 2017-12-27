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12:57   27 Декабря 2017
Россия
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«Люди выпрыгивали из окон»: очевидцы рассказали подробности ЧП на фабрике «Меньшевик»

«Люди выпрыгивали из окон»: очевидцы рассказали подробности ЧП на фабрике «Меньшевик»

Очевидцы из Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки рассказали подробности о ЧП на московской фабрике «Меньшевик».

Здание центра имени «доктора Лизы» находится рядом с фабрикой через забор. Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», в данный момент территория предприятия оцеплена полицией, поэтому в здание Центра людей также не пускают.

«Люди выпрыгивали из окон»: очевидцы рассказали подробности ЧП на фабрике «Меньшевик»

Одна из очевидцев по имени Галина рассказала, что когда в здании стали стрелять, ее муж был в Центре и увидел, как из здания «Меньшевика» люди стали выпрыгивать из окон. По словам Галины, на предприятии давно есть проблемы с судебными приставами. Сейчас всех тех, кто находился на улице, эвакуировали в здание Центра, но двери закрыли и зайти туда никто не может, так как территорию оцепили. Теперь людям придется ждать, когда оцепление снимут, тогда они смогут попасть домой.

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #стрельба #чп #меньшевик
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