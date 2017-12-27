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12:50   27 Декабря 2017
Россия
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Участники «Юнармии» подвели итоги 2017 года

Участники «Юнармии» подвели итоги 2017 года

Юнармейцы подвели итоги уходящего года.

Торжественное мероприятие для участников всероссийского движения состоялось в Правительстве Москвы, сообщает в среду ФАН. Заместитель главы Министерства обороны России Николай Панков и Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова вместе с юнармейцами нарядили праздничную елку.

Отмечается, что одним из важнейших событий закрытия «Юнармейского года – 2017» стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Юнармией» и Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Отныне воспитывать патриотов и заниматься досугом подрастающего поколения в стране две структуры будут вместе.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #дети #общество #юнармия
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