Территорию фабрики «Меньшевик» в Москве оцепила полиция

Корреспондент информационного агентства «Политика сегодня» сообщает, что территория кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве оцеплена правоохранителями.

На месте находятся представители СК РФ, полиция, врачи «скорой», а также ОМОН и СОБР. Кроме того, дежурит пожарный автомобиль с выдвижной лестницей. Сообщается, что все автомобили, желающие проехать по данному участку Иловайской улицы, останавливают полицейские и отправляют в объезд.

Ранее стало известно о стрельбе на территории фабрики «Меньшевик», по данным СМИ, погиб один человек, трое ранены. В полиции опровергли задержание заложников на фабрике. Экс-директор «Меньшевика» Илья Аверьянов рассказал, почему стал стрелять по людям, также ЧП прокомментировали в прокуратуре. По факту стрельбы на предприятии следователи завели уголовное дело.