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13:06   27 Декабря 2017
Россия
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Политолог: США начинают переосмысливать работу России в Сирии

Политолог: США начинают переосмысливать работу России в Сирии

Последние события, в частности, инициатива США телефонных переговоров госсекретаря Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорят о том, что Штаты начинают переосмысливать дипломатические и миротворческие усилия РФ в Сирии.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов

Напомним, по информации МИД РФ, 26 декабря телефонный разговор между Лавровым и Тиллерсоном состоялся 26 декабря. Стороны обсудили дальнейшие шаги по нормализации ситуации в Сирии, в частности, проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога. 

«Я не стал бы вести речь о том, что США полностью меняют свою позицию с минуса на плюс, потому что сохраняются инциденты, сохраняется поддержка Соединенными Штатами тех или иных групп боевиков, сохраняется, в конце концов, незаконно оккупированные США территории Сирии, в частности, территория в районе Ат-Танф в провинции Хомс», — сказал Владимир Шаповалов.

При этом эксперт отметил признаки того, что Вашингтон предпринимает шаги к позитивному переосмыслению работы России по нормализации ситуации в Сирии. 

Политолог подчеркнул, что Россия взяла на себя роль, которая оказалась непосильной ни одному другому государству, и доказала серьезность намерений. Благодаря усилиям Москвы, уничтожена основная часть террористов ИГ (запрещенная в РФ группировка) , сохранен суверенитет Сирии. При этом успехи российских дипломатов не менее ценны, чем российские военных, ведь удалось усадить за один стол сторонников и противников президента Башара Асада.   

"От того, каким образом будет проходить переговорный процесс, в том числе, в формате сочинского процесса, зависит будущее не только Сирии, но и всего Ближнего Востока. И если Соединенные Штаты хотя бы в малой степени ориентированы на мир и нормализацию отношений, они не могут не поддержать позицию России», - сказал Шаповалов. 

Эксперт считает, что учитывая тщательную подготовку Конгресса национального диалога Сирии, который запланирован на конец января в Сочи, можно прогнозировать его успешные результаты. Это, в свою очередь, станет фундаментом для политического будущего Сирии. 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#сша #сирия #политика #сергей лавров #весь мир #рекс тиллерсон
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