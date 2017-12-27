Киев в сопровождении МККК направил пленных на процедуру обмена в Донбассе

Киев направил колонну пленных к месту обмена в Донбассе.

Об этом проинформировала вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. На свой странице в соцсети Facebook она выложила несколько фотографий с места действия.

Известно, что самопровозглашенная ЛНР также уже направила пленных к месту обмена. Несколькими днями ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, а также представитель Украины Виктор Медведчук договорились обменяться пленными, согласовав формулу «306 на 74». На встрече также присутствовал патриарх Кирилл.

Ранее сообщалось, что украинская госпогранслужба приступила к тестированию биометрического контроля на границе с Россией.