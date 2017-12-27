Мы в соц.сетях:
Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ

Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ

 Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций
Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

 ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными
Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

 Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января

Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января
Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ

Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ

 Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций
Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

 ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными
Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

 Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января

Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января
12:41   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
60

Украина начала тестировать биометрический контроль на границе с РФ

Украина начала тестировать биометрический контроль на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины начала тестировать биометрический контроль на границе с РФ.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что данные меры призваны подготовить украинских пограничников к полноценному запуску системы, который должен состояться уже 1 января грядущего года. Кроме того, ГПСУ опубликовала в Facebook видеозаписи, демонстрирующие примерный процесс прохождения биометрического контроля в аэропортах и поездах.

На минувшей неделе в киевском аэропорту представили систему фиксации биометрических данных граждан других государств и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что она начнет работать на 157 основных пунктах пропуска на государственной границе с 1 января 2018 года.

Все КПП уже оборудовали устройствами, необходимыми для сбора данных. Биометрический контроль предполагает сбор отпечатков пальцев.

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #биометрия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо Россия
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо
Россия и Америка сокращают полеты разведывательной авиации.
13:47   27 Декабря 2017
2498
США готовят боевиков в Сирии, чтоб те «растворились» в толпе и устраивали теракты - эксперт Весь мир

США готовят боевиков в Сирии, чтоб те «растворились» в толпе и устраивали теракты - эксперт

12:38   27 Декабря 2017
83
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия

Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе

21:23   26 Декабря 2017
95
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3738
Новости smi2.ru
Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда