Украина начала тестировать биометрический контроль на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины начала тестировать биометрический контроль на границе с РФ.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что данные меры призваны подготовить украинских пограничников к полноценному запуску системы, который должен состояться уже 1 января грядущего года. Кроме того, ГПСУ опубликовала в Facebook видеозаписи, демонстрирующие примерный процесс прохождения биометрического контроля в аэропортах и поездах.

На минувшей неделе в киевском аэропорту представили систему фиксации биометрических данных граждан других государств и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что она начнет работать на 157 основных пунктах пропуска на государственной границе с 1 января 2018 года.

Все КПП уже оборудовали устройствами, необходимыми для сбора данных. Биометрический контроль предполагает сбор отпечатков пальцев.