Проездные для льготников в Петербурге вырастут в цене

Проездные для льготных петербуржцев-пользователей общественного транспорта подорожают с начала следующего года.

Как сообщает в среду онлайн-издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу местного метрополитена, стоимость Единого именного билета с 1 января 2018 года увеличится на 31 рубль и составит 576 рублей. Кроме того, Единый билет, который рассчитан на 90 минут поездок в трамвае, троллейбусе, автобусе и метро, напротив, подешевеет: до праздников его цена составляла 70 рублей, а новая стоимость – 65 рублей. Отмечается, что нормы были введены в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам.