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12:30   27 Декабря 2017
Россия
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СК РФ завел уголовное дело после стрельбы на фабрике «Меньшевик»

СК РФ завел уголовное дело после стрельбы на фабрике «Меньшевик»

Инцидент возник в результате спора бывшего и нынешнего руководителей предприятия, проинформировала представитель московского главка СК РФ Юлия Иванова.

Экс-владелец фабрики вступил в конфликт с нынешним руководством предприятия, после чего достал оружие и несколько раз выстрелил. Это привело к ранению охранника, который впоследствии скончался. Отмечается, что подозреваемый оказывал сопротивление при задержании.

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Также к работе привлечены сотрудники СОБР и ОМОН.

В интернет выложили видео с места происшествия. Ранее сообщалось, что в МВД опровергли информацию о захвате заложников в здании фабрики.

Кондитерская фабрика «Меньшевик» основана в 1999 году. Предприятие производит шоколад, какао и кондитерские изделия.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #ск рф #стрельба #фабрика #меньшевик
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