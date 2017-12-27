Лавров назвал главной антитеррористической задачей в САР разгром «ан-Нусры»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главной антитеррористической задачей России в Сирийской Арабской Республике является разгром международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Группировка представляет реальную опасность как для Сирийской Арабской Республики, так и для всего мира. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что данную террористическую организацию финансируют извне и она может представлять угрозу для законного правительства САР и мирных жителей республики.

Об этом он заявил в ходе встречи с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой.