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12:09   27 Декабря 2017
Россия
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Лавров назвал главной антитеррористической задачей в САР разгром «ан-Нусры»

Лавров назвал главной антитеррористической задачей в САР разгром «ан-Нусры»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главной антитеррористической задачей России в Сирийской Арабской Республике является разгром международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Группировка представляет реальную опасность как для Сирийской Арабской Республики, так и для всего мира. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что данную террористическую организацию финансируют извне и она может представлять угрозу для законного правительства САР и мирных жителей республики.

Об этом он заявил в ходе встречи с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой.

Лавров назвал главной антитеррористической задачей в САР разгром «ан-Нусры»

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #лавров #политика #мид рф #джебхат-ан-нусра
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