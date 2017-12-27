Судно с пассажирами врезалось в опору моста в Германии, есть пострадавшие

В городе Дуйсбург в Германии пассажирское судно Swiss Crystal врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн.

Инцидент произошел во вторник вечером, сообщает издание Bild. На момент аварии на боту находились 129 человек, 26 из которых являются членами экипажа. В результате чрезвычайного происшествия травмы получили 27 человек, пятеро из них сейчас в тяжелом состоянии.

Вскоре после столкновения пассажиры были эвакуированы. Пассажирское судно решено было отбуксировать. Носовая часть его сильно повреждена. В операции приняли участие примерно 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается.