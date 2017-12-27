Лавров заявил о решающем ударе по ИГ, который был нанесен в Сирии

По террористам «Исламского государства» (группировка, запрещенная в России) в Сирии нанесен решающий удар.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой.

По его словам, очевидно, что основная борьба уже позади. Однако борьба с террористами в Сирии не прекращается. Сейчас основной задачей является разгром другой крупной группировки — «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

11 декабря на авиабазе Хмеймим президент РФ Владимир Путин объявил об окончании российской военной операции против террористов ИГ и приказал начать вывод войск.