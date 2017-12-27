Работающим пенсионерам хотят проиндексировать пенсии в июле 2018 года

В России могут проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект подготовили Владимир Жириновский и Ярослав Нилов.

По мнению авторов законопроекта, пенсионеров нельзя делить на тех, кто работает и кто не работает, поэтому нельзя одним индексировать пенсии, а другим — нет. Жириновский и Нилов считают, что работодатели отчисляли средства за всех пенсионеров, а люди продолжают работать после выхода на пенсию, потому что им не хватает денег.

Отмечается, что подготовленный законопроект направлен для рассмотрения в правительство РФ. После получения официального заключения документ направят на рассмотрение в Госдуму.