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12:29   27 Декабря 2017
Россия
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«Крымчане благодарны России»: украинский журналист рассказал, как живет Крым после «разрыва» с Украиной

«Крымчане благодарны России»: украинский журналист рассказал, как живет Крым после «разрыва» с Украиной

Журналист из Киева Олег Пономарев посетил полуостров спустя три года после «Крымской весны» и рассказал о произошедших там изменениях.

Крым отделился от Украины в марте 2014 года. Крымчане предпочли вернуться в состав России и проголосовали за это на референдуме. В Киеве, однако, итоги голосования признавать не хотят.

Пономарев заметил, что спустя три года жители региона все также довольны своим выбором. Журналист решил поехать в Крым в декабре, чтобы посмотреть, как люди живут после курортного сезона. Въехать на территорию полуострова из Украины он решил через скандально известный КПП «Чонгар», откуда украинские националисты подрывали крымские ЛЭП. Уже тут видна разница между Украиной и Россией, признается мужчина.

«Крымчане благодарны России»: украинский журналист рассказал, как живет Крым после «разрыва» с Украиной

Журналист объяснил, что на украинском КПП очень грязно: обочины завалены мусором, вокруг шум и гам. Более того, люди не стесняются расплачиваться российскими рублями: обменять гривны на российскую валюту предлагают еще в поезде. Чтобы пройти паспортный контроль приходится стоять на улице под навесом больше часа. После этого вы отдаете документы «в окошко какой-то будки». Без досмотра вещей и лишних вопросов вас пропускают дальше.

На российском КПП все существенно иначе. Тут пешеходно-автомобильный переход напоминает европейские: вместо будки здание, похожее на аэропорт. Контроль также более жесткий. Одиноких мужчин проверяют с особой тщательностью. Тем не менее к людям относятся уважительно.

В остальном перемены не сильно заметны. В декабря Крым «спит», рассказывает Пономарев. Жизнь течет размеренно. Внешне почти все осталось таким же, как и раньше. Только чище стало. Однако, что касается духа и общения с местными, видны грандиозные перемены. Эйфория после присоединения к РФ прошла, но крымчане все также благодарны Москве.

«Мы всегда ждали и знали, что рано или поздно Россия придет. А на фоне того, что творится на Украине, и вовсе…», - признаются жители Ялты. 

Особенно люди благодарят россиян за то, что они сохранили внешний облик полуострова. Что Крым избежал украинской «декоммунизации» со сносом памятников и переименовыванием улиц.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #крым #новости #общество #весь мир
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