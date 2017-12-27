Опубликован список самых кассовых актеров 2017 года по версии Forbes

Журнал Forbes обнародовал список самых кассовых актеров уходящего года.

Звезда фильмов «Форсаж» Вин Дизель оказался на первой строчке данного рейтинга. Издание отмечает, что в уходящем году картины с его участием собрали в прокате 1,6 млрд долларов. На втором месте оказался Дуэйн Джонсон, принесший в кассу фильмов 1,5 млрд долларов. Замыкает тройку актриса Галь Гадот. Ленты с ее участием собрали в прокате 1,4 млрд долларов. Сборы фильма «Чудо-женщина», в котором Гадот исполнила главную роль, составили 820 млн долларов.

В десятке списка также оказались Эмма Уотсон (1,3 млрд долларов), Джонни Депп (1,1 млрд долларов), Дэйзи Ридли (1,08 млрд долларов), Том Холланд (888 млн долларов), Крис Прэтт (864 млн долларов), Крис Хемсворт (845 млн долларов) и Джон Бойега (815 млн долларов).