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11:51   27 Декабря 2017
Россия
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Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»

Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик»

Правоохранители не подтвердили захват заложников на фабрике «Меньшевик» на юго-востоке столицы.

Об этом пишет «Интерфакс». По словам официального представителя ГУ МВД по Москве Юрия Титова, эти данные он подтвердить не может.

Ранее стало известно, что на московской фабрике «Меньшевик» произошла стрельба, в результате которой погиб охранник фабрики. Также СМИ писали о трех раненых и о том, что в здании фабрики взяли заложников.

В сеть выложили видео с места стрельбы.

Источник ИА «Политика Сегодня» в прокуратуре проинформировал о том, что фабрику посетили судебные приставы и сотрудники прокуратуры с целью для взыскания долгов, однако директор предприятия скрылся в своем кабинете и начал стрелять из ружья. 

Автор: Ольга Шпакова
#чп #полиция #мвд #фабрика #меньшевик
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