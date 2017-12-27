Для инвалидов создадут специальные реабилитационные центры в Крыму

Специализированные реабилитационные центры для инвалидов с детства должны быть созданы на базе санаториев в крымских городах Евпатория и Саки.

Поручение проработать эти вопросы премьер-министр Дмитрий Медведев отдал министерству труда, министерству здравоохранения и министерству финансов, а также властям Крыма. Документ опубликован на сайте кабмина. Речь идет о специализированных центрах по реабилитации как детей-инвалидов, так и взрослых. Предложения должны предоставить в правительство до 30 марта 2018 года.

Ранее Медведев поручил разработать предложения по сопровождению инвалидов с детства ( например, больных детским церебральным параличом) после того, как им исполнится 18 лет.