Кадыров спас белорусских врачей из плена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о том, как освободил из плена в Ливии двух врачей из Белоруссии.

По словам Кадырова, вооруженные люди долгое время удерживали в Ливии двух белорусских медиков — Инна Бабуш и Сергея Здоту. Глава Чечни рассказал, что для их освобождения власти республики приложили много усилий, в частности, в Ливии находится глава Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов, также вопросом занимался советник Кадырова, депутат ГД РФ Адам Делимханов, кроме того, помогали представители министерства иностранных дел России.

Как пишет Кадыров, благодаря слаженной работе представителей России, Белоруссии и Ливии удалось связаться с врачами, а затем освободить их и увезти в безопасное место. Во среду, 27 декабря, Инна Бабуш и Сергей Здота прибудут в Москву.