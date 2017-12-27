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11:39   27 Декабря 2017
Весь мир
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Лаврентьев сообщил о списке участников конгресса нацдиалога Сирии

Лаврентьев сообщил о списке участников конгресса нацдиалога Сирии

РФ, Иран и Турция закончат работу по формированию списка участников конгресса национального диалога Сирии в течении двух недель.

Его планируется провести в Сочи 29-30 января следующего года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Общее количество участников конгресса на сегодняшний день составляет около тысячи пятисот человек. Может быть, отметил Лаврентьев, список будет дополнен за счет тех лиц, которые будут предложены Турцией. Спецпредставитель главы РФ по САР заявил о том, что с целью проведения конгресса 29-30 числа, стоит окончательно определиться с теми, кто будет присутствовать, разослать им приглашения, чтобы люди смогли подготовиться.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сирия #политика
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