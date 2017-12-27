Экс-директор фабрики «Меньшевик» рассказал, почему начал стрелять по посетителям

Экс-директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов рассказал журналистам, почему открыл стрельбу по посетителям.

Связаться с ним удалось журналистам радиостанции «Business FM».

По его словам, прокуратура Юго-Восточного округа Москвы отобрала у него, отца восьмерых детей, фабрику по поддельным документам. Он сообщил, что забаррикадировался в кабинете и применил свое штатное оружие в целях самообороны. По словам Аверьянова, его окружил спецназ, но он намерен либо стоять до конца, либо сдаваться.

Ранее сообщалось, что жертвой стрелка стал охранник Алексей Костиков (или Осипов), ранения получили три человека.

Инцидент произошел утром 27 декабря на улице Иловайская, д.20, когда на территорию фабрики пришли судебные приставы. По данным СМИ, на 18 января в Арбитражном суде Москвы должно было рассматриваться дело о банкротстве фабрики.