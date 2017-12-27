Источник: Экс-хозяин фабрики «Меньшевик» забаррикадировался от прокуратуры

Источник ИА «Политика сегодня» в прокуратуре рассказал подробности ЧП на фабрике «Меньшевик» в Москве.

По словам источника, сотрудники прокуратуры и судебные приставы пришли на предприятие, так как фабрика ранее была разорена, в отношении руководства завели исполнительное производство. Именно в рамках данного производства оперативники и пришли взыскивать долги. Экс-владелец «Меньшевика» Илья Аверьянов закрылся от приставов и сотрудников прокуратуры в кабинете и стал стрелять из «Сайги».

Ранее стало известно о стрельбе на фабрике «Меньшевик», погиб один человек, не менее трех ранены. По предварительным данным, бывший владелец фабрики удерживает в здании заложников. Также в сети появилось видео с места ЧП.