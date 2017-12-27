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11:30   27 Декабря 2017
Россия
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МИД РФ прокомментировал ограничения для США по договору об открытом небе

МИД РФ прокомментировал ограничения для США по договору об открытом небе

Решение российской стороны ввести с января ограничения для Америки по Договору по открытому небу является ответной мерой.

Такое заявление сделал глава департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, пишет РИА Новости. Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что РФ ограничит число аэродромов, используемых американскими самолетами по договору по открытому небу.

В сентябре в Wall Street Journal сообщали о том, власти Штатов хотят ограничить полеты российских военных самолетов над Америкой в рамках договора по открытому небу. Инициатива связана с запретом РФ на проведение полетов над Калининградом. 

Договор по открытому небу заключили 23 страны-члены ОБСЕ в 1992 году. Российская Федерация ратифицировала договор в 2001-м. Участникам договора разрешается проводить полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #мид рф #полеты #договор об открытом небе
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