Появилось первое видео с места стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве

В соцсетях опубликованы первые кадры с места стрельбы на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве, где сегодня был убит один человек, еще несколько человек получили ранения.

По последним данным, стрельбу открыл директор предприятия Илья Аверьянов. Один погибший - сотрудник службы охраны.

Район места происшествия оцеплен. На месте находятся сотрудники полиции.

Источник ИА «Политика Сегодня» в прокуратуре сообщил, что в рамках исполнительного производства судебные приставы и сотрудники прокуратуры пришли на фабрику для взыскания долгов. Но директор предприятия скрылся в своем кабинете и открыл стрельбу из ружья.