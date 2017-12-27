Появилось первое видео с места стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве
В соцсетях опубликованы первые кадры с места стрельбы на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве, где сегодня был убит один человек, еще несколько человек получили ранения.
По последним данным, стрельбу открыл директор предприятия Илья Аверьянов. Один погибший - сотрудник службы охраны.
Район места происшествия оцеплен. На месте находятся сотрудники полиции.
Источник ИА «Политика Сегодня» в прокуратуре сообщил, что в рамках исполнительного производства судебные приставы и сотрудники прокуратуры пришли на фабрику для взыскания долгов. Но директор предприятия скрылся в своем кабинете и открыл стрельбу из ружья.