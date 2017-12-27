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11:25   27 Декабря 2017
Весь мир
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Российские военные передали сирийскому университету учебники

Российские военные передали сирийскому университету учебники

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР передали в библиотечный фонд Тишринского университета в Латакии учебную литературу.

Сирийцам были переданы учебники для изучения русского языка, а также книги на арабском языке о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны, изданные «Русской гуманитарной миссией». Об этом сообщает в среду РИА Новости.

Во время передачи книг представитель Центра подполковник Сергей Васильев отметил, что российским офицерам в Сирии активно помогают переводчики, среди которых есть выпускники данного института. От имени руководства Центра по примирению враждующих сторон он выразил большую благодарность всему преподавательскому составу учебного заведения.

Автор: Олег Королев
#россия #сирия #книги
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