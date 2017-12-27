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11:14   27 Декабря 2017
Россия
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Названы самые крупные ипотечные кредиторы в России

Названы самые крупные ипотечные кредиторы в России

Крупнейшими ипотечными кредиторами в РФ выступают Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и компании Frank RG. Как сообщается, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев составила 52%. Банк выдал ипотеки на 929 миллиардов рублей.

Вторую строку рейтинга занял банк ВТБ 24, его рыночная доля составляет 18%. Банк выдал на ипотеку 322,2 миллиарда рублей. На третьем месте оказался Газпромбанк с долей 3,6% и объемом выдачи в 64,7 миллиарда рублей.

Всего в списке оказались 15 кредитных учреждений.

Ранее в пресс-службе АИЖК рассказали, что объем выдачи ипотеки в сентябре текущего года увеличился на 45%.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #газпром #банки #ипотека #сбербанк #втб24
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