Названы самые крупные ипотечные кредиторы в России

Крупнейшими ипотечными кредиторами в РФ выступают Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и компании Frank RG. Как сообщается, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев составила 52%. Банк выдал ипотеки на 929 миллиардов рублей.

Вторую строку рейтинга занял банк ВТБ 24, его рыночная доля составляет 18%. Банк выдал на ипотеку 322,2 миллиарда рублей. На третьем месте оказался Газпромбанк с долей 3,6% и объемом выдачи в 64,7 миллиарда рублей.

Всего в списке оказались 15 кредитных учреждений.

Ранее в пресс-службе АИЖК рассказали, что объем выдачи ипотеки в сентябре текущего года увеличился на 45%.