Полуголая активистка Femen в Ватикане попыталась похитить фигурку Иисуса из вертепа

Задуманное, однако, осуществить не получилось. Девушку тут же задержали правоохранители.

Femen - украинское женское движение, известное своими скандальными акциями протестов. Участницы появляются в публичных местах с обнаженной грудью, на которой пишут провокационные слоганы. Активистки уверены, что так они привлекают внимание общественности к проблемам женщин. В частности, девушки борются против проституции, сексуальных домогательств и цензуры.

Очередную акцию Femen устроило в Ватикане за два часа до службы Папы Римского по случаю католического Рождества. Активистка с обнаженной грудью, на которой написано «Господь-женщина», забралась на Рождественский вертеп и попыталась похитить фигурку младенца Иисуса. Однако у нее не получилось осуществить задуманное. Как только она забралась на инсталляцию, на нее набросились пять полицейских. Правоохранители попытались задержать девушку, но та активно сопротивлялась, выкрикивая провокационные лозунги и пытаясь спрятаться за фигурами вертепа. В конечном счете активистку увели с площади.

В Femen объяснили, что участница протестовала против запрета абортов и сексуальных преступлений служителей католической церкви.