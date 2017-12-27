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11:28   27 Декабря 2017
Весь мир
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Полуголая активистка Femen в Ватикане попыталась похитить фигурку Иисуса из вертепа

Полуголая активистка Femen в Ватикане попыталась похитить фигурку Иисуса из вертепа

Задуманное, однако, осуществить не получилось. Девушку тут же задержали правоохранители.

Femen - украинское женское движение, известное своими скандальными акциями протестов. Участницы появляются в публичных местах с обнаженной грудью, на которой пишут провокационные слоганы. Активистки уверены, что так они привлекают внимание общественности к проблемам женщин. В частности, девушки борются против проституции, сексуальных домогательств и цензуры.

Очередную акцию Femen устроило в Ватикане за два часа до службы Папы Римского по случаю католического Рождества. Активистка с обнаженной грудью, на которой написано «Господь-женщина», забралась на Рождественский вертеп и попыталась похитить фигурку младенца Иисуса. Однако у нее не получилось осуществить задуманное. Как только она забралась на инсталляцию, на нее набросились пять полицейских. Правоохранители попытались задержать девушку, но та активно сопротивлялась, выкрикивая провокационные лозунги и пытаясь спрятаться за фигурами вертепа. В конечном счете активистку увели с площади.

 

В Femen объяснили, что участница протестовала против запрета абортов и сексуальных преступлений служителей католической церкви.

Автор: Юлия Халус
#новости #общество #весь мир #ватикан #femen #рождество
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