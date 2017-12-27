Стрельбу по рабочим фабрики «Меньшевик» в Москве открыл ее экс-владелец - СМИ

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве.

По данным ТАСС, которое ссылается на свой источник в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший владелец фабрики. Он застрелил охранника. По некоторым данным, ранения получили еще как минимум три человека. Сейчас к месту происшествия - на Иловайскую улицу, д. 20, к.1 - стянуты правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что причиной конфликта стал имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. На территории фабрики находились сотрудники службы судебных приставов.

Тем временем, очевидцы сообщают, что злоумышленник стреляет из окна здания. Люди вынуждены прятаться от пуль.