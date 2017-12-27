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11:00   27 Декабря 2017
Россия
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Чиновников из ЯНАО наказали после выступления школьника в Бундестаге

Чиновников из ЯНАО наказали после выступления школьника в Бундестаге

Четыре сотрудника администрации Нового Уренгоя на Ямале получили дисциплинарные взыскания после проверки, инициированной после выступления местного школьника в бундестаге ФРГ.

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информационно-аналитическое управление муниципалитета.

Выговор объявили заместителю, курирующему социальную политику, предупреждение вынесли заместителю главы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания коснулись начальника и замначальника информационно-аналитического управления. Директор гимназии и его зам по учебно-воспитательной работе тоже получили выговоры.

Ранее школьник из ЯНАО в ходе своего выступления в бундестаге рассказал о том, как посетил места захоронения солдат вермахта близ Копейска, где «увидел невинно погибших людей», которые хотели мирной жизни и не желали войны.

Автор: Ольга Шпакова
#германия #ямал #янао #бундестаг #новый уренгой #выговор
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