Путин поздравил работников МЧС и отметил их профессионализм

Президент РФ Владимир Путин отметил профессионализм сотрудников МЧС, поздравляя их с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что российские спасатели стали символом надежды и помощи не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. Путин подчеркнул, что сотрудники МЧС всегда готовы бороться с катастрофами, а также первыми поддерживают тех, кто попал в беду.

Президент отметил работу сотрудников ведомства в 2017 году, а также подчеркнул, что работа представителей МЧС в Сирии показала их профессионализм и готовность прийти на помощь и справиться с задачами в кратчайшие сроки. Кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что работники МЧС и дальше будут добросовестно и мужественно выполнять свой долг.