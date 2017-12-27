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10:49   27 Декабря 2017
Россия
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Путин поздравил работников МЧС и отметил их профессионализм

Путин поздравил работников МЧС и отметил их профессионализм

Президент РФ Владимир Путин отметил профессионализм сотрудников МЧС, поздравляя их с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что российские спасатели стали символом надежды и помощи не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. Путин подчеркнул, что сотрудники МЧС всегда готовы бороться с катастрофами, а также первыми поддерживают тех, кто попал в беду.

Президент отметил работу сотрудников ведомства в 2017 году, а также подчеркнул, что работа представителей МЧС в Сирии показала их профессионализм и готовность прийти на помощь и справиться с задачами в кратчайшие сроки. Кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что работники МЧС и дальше будут добросовестно и мужественно выполнять свой долг.

Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #путин #общество
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