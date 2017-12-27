Полицейские задержали напавшего на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Задержан мужчина, который ударил ножом водителя автобуса со школьниками в Санкт-Петербурге 25 декабря.

По данным МВД РФ, нападавший Ализаде Мустафаев задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало подробности инцидента. Автобус вез школьников в город Кировск с экскурсии. Внезапно ему дорогу перегородил внедорожник Range Rover. Его водитель заставил выйти из кабины рулевого автобуса. Затем из иномарки вышла женщина, которая принялась бить руками водителя автобуса, обвинив его в нарушении правил дорожного движения. После Мустафаев несколько раз ударил оппонента ножом, а его спутница - битой. Все происходило на глазах у детей и сопровождавших их взрослых. Они и вызвали полицию. Злоумышленникам удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».