Гражданка Украины в прямом эфире призвала страну объединиться с РФ

В прямом эфире украинского телеканала NewsOne жительница Кривого Рога призвала к воссоединению Украины с РФ.

Гостем эфира выступал украинский экс-премьер-министр Юрий Ехануров. Дозвонившаяся в прямой эфир Людмила Григорьевна обратилась к чиновнику и призвала его пересмотреть результаты референдума 91-го года, чтобы прекратить войну. Она заявила, что сейчас граждане Украины переживают по поводу того, что вооруженный конфликт за Донбассом распространится на всю Украину.

Жительница Кривого Рога выразила мнение, что в такой ситуации только один выход - снова объединиться с РФ.

Ехануров тут же отвергнул предложение и заявил, что Украина является независимой страной, за которую она заплатила кровью, пишет «ПолитНавигатор».