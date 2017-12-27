Почти 400 ученых обратились к Путину с просьбой спасти «умирающую науку»

Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором пожаловались на реформу РАН и призвали спасти «умирающую науку».

Текст письма,которое подписали 397 ученых, опубликовала газета «Коммерсантъ».

Ученые сетуют на то, что в ходе реформы образовалась «громоздкая и неработающая система управления наукой», а члены академии должны работать в рамках правил обычных бюджетных учреждений, которые заведомо неприменимы для РАН. Например, ученые должны планировать количество открытий и статей для публикаций на несколько лет вперед, что в принципе невозможно. Вызывает критику академиков и «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии».

Ученые просят главу государства проявить «политическую волю» и изменить юридический статус РАН, а также вернуть научные институты, которые сейчас находятся в подчинении ФАНО. В противном случае, фундаментальная наука в стране будет обезглавлена и в конечном итоге умрет, говорится в открытом письме.