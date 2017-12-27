США готовят боевиков в Сирии, чтоб те «растворились» в толпе и устраивали теракты - эксперт

Вашингтон изменит тактику в Сирии после победы РФ над ИГ, убежден руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что США готовят террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство» на своей военной базе вблизи сирийского города Эт-Танф.

База Эт-Танф расположена на юге САР, на участке местности радиусом 55 километров, вблизи границ Иордании и Ирака. По данным космической разведки РФ, именно там активно тренируют отряды боевиков.

По словам Герасимова, террористы скрываются в лагере Шаддади на северо-востоке страны. Фактически это новые формирования ИГ. После тщательной работы с ними они «перекраиваются» и меняют названия. Одно из таких имен - «Новая сирийская армия».

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, «Исламское государство» и другие подобные формирования технически - неструктурные подразделения спецслужб США и Великобритании.

«В условиях ядерного баланса сил, англосаксы нашли достаточно эффективный способ вести войну, - пояснил он. - Используя террор, можно воевать в любой стране и не нести никакой ответственности как государство. Формально вы не агрессор. Когда РФ разгромила ИГ в Сирии, англосаксы поняли свою стратегическую ошибку».

По словам Жилина, США воевали против Асада при помощи террористов, а сейчас они в срочном порядке ищут новый способ ведения войны. Эксперт уверен, что задача Вашингтона - «растворить» боевиков среди мирного населения для последующих терактов.

«До тех пор, пока мир будет говорить об угрозе международного терроризма, не обозначая, что международный терроризм, это и есть оружие Вашингтона, мы никогда не победим их, - пояснил он. - Хотя бы потому, что военный бюджет США составляет 750 миллиардов на год».

Собеседник агентства уточнил, что кроме России, к сожалению, эту тему никто не поднимает.