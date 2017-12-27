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10:25   27 Декабря 2017
Россия
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Глава «Ростеха» заявил, что новые санкции США могут стать болезненными

Глава «Ростеха» заявил, что новые санкции США могут стать болезненными

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов выразил мнение, что очередные американские санкции, которые могут ввести в следующем году, будут болезненными для госкорпорации.

В интервью газете «Коммерсант» он также заявил, что скорой отмены санкций Вашингтона против Москвы ждать не стоит. Чемезов предположил, что ограничительные меры Соединенных Штатов снимут «уже не при нашей жизни».

Из-за действующих санкций корпорация потеряла ряд рынков, в том числе американский – применительно к продукции «Калашникова». Однако глава «Ростеха» подчеркнул, что были найдены другие точки сбыта продукции в латиноамериканском регионе, в арабском мире.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении секторальных санкций в отношении российской экономики.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #санкции #ростех #чемезов
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