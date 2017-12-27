Глава «Ростеха» заявил, что новые санкции США могут стать болезненными

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов выразил мнение, что очередные американские санкции, которые могут ввести в следующем году, будут болезненными для госкорпорации.

В интервью газете «Коммерсант» он также заявил, что скорой отмены санкций Вашингтона против Москвы ждать не стоит. Чемезов предположил, что ограничительные меры Соединенных Штатов снимут «уже не при нашей жизни».

Из-за действующих санкций корпорация потеряла ряд рынков, в том числе американский – применительно к продукции «Калашникова». Однако глава «Ростеха» подчеркнул, что были найдены другие точки сбыта продукции в латиноамериканском регионе, в арабском мире.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении секторальных санкций в отношении российской экономики.