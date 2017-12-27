Власти ЛНР приготовились к обмену пленными с Киевом

Представитель ЛНР в гуманитарной Контактной группе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева сообщила, что республика готова к обмену пленными с Киевом, пишет ТАСС.

По словам Кобцевой, в данный момент они направляются к месту обмена пленными. Отмечается, что все пленные, которые удерживаются на территории ДНР, готовы участвовать в процедуре обмена. Ранее глава ДНР Александр Захарченко помиловал пленных, которых будут передавать властям Киева.