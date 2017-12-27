Учите историю: дипломаты РФ посоветовали Западу не повторять ошибок Наполеона

Российское посольство в ЮАР опубликовало пост в Twitter, приуроченный к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России.

Дипведомство напомнило, что вторжение Запада в РФ закончилось поражением агрессора. Российские дипломаты призвали политиков западных стран не повторять ошибок Наполеона Бонапарта и не уподобляться его поведению.

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7 — Russia in RSA ???????? (@EmbassyofRussia) December 26, 2017

Аналогичные посты были размещены также на официальных страницах посольств России в США и Канаде. Дипломаты добавили хештеги «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки». Также к посту прикреплена фотография картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году», где изображены пленные солдаты Франции.