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9:48   27 Декабря 2017
Россия
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Учите историю: дипломаты РФ посоветовали Западу не повторять ошибок Наполеона

Учите историю: дипломаты РФ посоветовали Западу не повторять ошибок Наполеона

Российское посольство в ЮАР опубликовало пост в Twitter, приуроченный к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России.

Дипведомство напомнило, что вторжение Запада в РФ закончилось поражением агрессора. Российские дипломаты призвали политиков западных стран не повторять ошибок Наполеона Бонапарта и не уподобляться его поведению.

Аналогичные посты были размещены также на официальных страницах посольств России в США и Канаде. Дипломаты добавили хештеги «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки». Также к посту прикреплена фотография картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году», где изображены пленные солдаты Франции.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дипломаты #политика #запад #наполеон
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